Сотрудник УФСИН Карелии сдвинул с места 5-тонный грузовик - за спецназ (ВИДЕО)

Сотрудники отдела специального назначения "Гранит" приняли участие в юбилейном челлендже, сообщили в УФСИН Карелии.

Челлендж приурочен к 30-летию со Дня образования подразделений специального назначения Федеральной службы исполнения наказаний России. Девиз челленджа – "30 раз – за спецназ". Он проходит в официальных аккаунтах территориальных органов ФСИН России в социальных сетях – "Инстаграм", "ВКонтакте" и "Фейсбук".

В рамках челленджа сотрудник отдела специального назначения "Гранит" в одиночку тянет на себе автомобиль весом 4835 кг на расстояние в 30 метров.