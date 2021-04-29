Сотрудники автосервиса Fitservice в Петрозаводске успешно прошли аттестацию и подтвердили свои профессиональные знания

Как нам стало известно, все сотрудники проходят регулярное обучение по своей должности, а так же в федеральной сети является обязательным сдача ежеквартальной аттестации.

«Сдача аттестации обязательна раз в квартал, иначе автосервис штрафуется головной компанией Fitservice», — комментирует собственник автосервиса в Петрозаводске Андрей Лукин.

Каждому механику и мастеру-приемщику необходимо было ответить на вопросы, чтобы сдать аттестацию. Правильных ответов должно быть не менее 80%.

Мастер-приёмщик

Вопрос: После диагностики ходовой части клиент сообщает, что у него сейчас нет денег, чтобы устранить все неисправности в автомобиле. Укажите наиболее правильный вариант ответа.

Из 4-х вариантов нужно выбрать правильный ответ. Верный ответ: Разделить ремонт на несколько этапов и предложить устранить сперва наиболее критичные неисправности, а остальное отложить на потом.

Автомеханик

Вопрос: В чём основное преимущество промывки без снятия топливных форсунок, перед промывкой со снятием?

Из 4-х вариантов нужно выбрать правильный ответ. Верный ответ: Одновременно очищаются впускные клапаны, окна впускных клапанов, камера сгорания, днище поршня.

Напомним, что автосервис Fitservice находится по адресу г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 25а и работает по франшизе федеральной сети Fitservice.