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Сотрудники автосервиса Fitservice в Петрозаводске успешно прошли аттестацию и подтвердили свои профессиональные знания

Новости. Экономика
16:02, 30 Апреля 2021
фото: © Fitservice
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Как нам стало известно, все  сотрудники проходят регулярное обучение по своей должности, а так же в федеральной сети является обязательным сдача ежеквартальной аттестации.

«Сдача аттестации обязательна раз в квартал, иначе автосервис штрафуется головной компанией Fitservice», — комментирует собственник автосервиса в Петрозаводске Андрей Лукин.

Каждому механику и мастеру-приемщику необходимо было ответить на вопросы, чтобы сдать аттестацию. Правильных ответов должно быть не менее 80%.

Мастер-приёмщик

Вопрос: После диагностики ходовой части клиент сообщает, что у него сейчас нет денег, чтобы устранить все неисправности в автомобиле. Укажите наиболее правильный вариант ответа. 

Из 4-х вариантов нужно выбрать правильный ответ. Верный ответ: Разделить ремонт на несколько этапов и предложить устранить сперва наиболее критичные неисправности, а остальное отложить на потом.

Автомеханик 

Вопрос: В чём основное преимущество промывки без снятия топливных форсунок, перед промывкой со снятием?

Из 4-х вариантов нужно выбрать правильный ответ. Верный ответ: Одновременно очищаются впускные клапаны, окна впускных клапанов, камера сгорания, днище поршня.

Напомним, что автосервис Fitservice находится по адресу г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 25а и работает по франшизе федеральной сети Fitservice.

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