Сотрудники ГИБДД Карелии поймали на трассе гонщицу, летевшую с превышением скорости на 60 км/ч

Выяснилось, что ранее автоледи уже привлекали к ответственности за нарушение скоростного режима.

Как пояснили в ГИБДД Карелии, происшествие случилось накануне в Кондопожском районе. Инспекторы ДПС зафиксировали нарушение скоростного режима водителем. Скорость была превышена на 60 км/ч. Установлено, что ранее автоледи уже была привлечена к административной ответственности за аналогичное нарушение.

За повторное правонарушение любительницу быстрой езды ждет штраф в размере от 2000 до 2500 рублей.

Неправильно выбранная водителем скорость движения является одной из основных причин дорожных происшествий. При высокой скорости у водителя практически нет шансов отреагировать на внезапно возникшую аварийную ситуацию на дорог, напомнили в ГИБДД Карелии.