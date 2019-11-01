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Новости. Криминал
12:31, 01 Ноября 2019
фото: Радио Свобода / Евгений Евдокимов

Сотрудники института в Нальчике наказаны после гибели полицейского из Карелии

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Сотрудники Северо-Кавказского института повышения квалификации полицейских привлечены к строгой дисциплинарной ответственности после драки, в которой был убит сотрудник отряда спецназначения "Гром" из Карелии Александр Флегонтов.

Двенадцать сотрудников Северо-Кавказского института повышения квалификации полицейских, где в середине октября в результате драки погиб один из слушателей, по итогам внутривузовской проверки привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД, в состав которого входит институт.

"Проверка в институте закончилась. По ее итогам к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 12 сотрудников института", - сообщили в пресс-службе краснодарского вуза.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.

В СМИ также появилась информация о том, что сотрудник чеченской ППС имени Ахмада Кадырова, после конфликта с которым умер спецназовец Александр Флегонтов, дал признательные показания. Он не отрицает, что нанес несколько ударов погибшему. Мужчина находится под подпиской о невыезде. 

Напомним, погибший 18 октября в Нальчике Александр Флегонтов был уроженцем Петрозаводска. В июле 2007 года он поступил на службу в органы внутренних дел, с 2017 года являлся сотрудником отряда специального назначения "Гром" УНК МВД по Республике Карелия. У полицейского остались двое детей.

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