Двое детей осталось у убитого в Нальчике спецназовца из Карелии

Руководство и личный состав МВД по Республике Карелия выразили соболезнования родным и близким погибшего сотрудника, сообщается на сайте ведомства.

В минувшую субботу, 18 октября, на 35-м году жизни погиб лейтенант полиции Александр Флегонтов.

Александр Флегонтов родился в Петрозаводске. В июле 2007 года он поступил на службу в органы внутренних дел, с 2017 года являлся сотрудником отряда специального назначения "Гром" УНК МВД по Республике Карелия. Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. За образцовое исполнение служебных обязанностей поощрялся руководством МВД по Республике Карелия.

У Александра осталось двое детей.

Руководство и личный состав МВД по Республике Карелия выражают соболезнования родным и близким сотрудника. Его семье будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее СМИ сообщили, что 18 октября в филиале Краснодарского университета МВД России в Нальчике подрались двое слушателей.

Конфликт произошел вечером, двое слушателей института подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.

По информации СМИ, погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии, а нанесший ему смертельный удар - в ППС имени А.Кадырова МВД Чечни.

По факту гибели спецназовца возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.