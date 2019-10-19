Спецназовца из Карелии убили во время драки

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Инцидент произошел в филиале Краснодарского университета МВД России в Нальчике.
После драки слушателей Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике один из них умер, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.
По информации издания, погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии, а убивший его в ППС имени А.Кадырова МВД Чечни.
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