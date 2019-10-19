Следком возбудил уголовное дело после драки, в которой погиб спецназовец из Карелии

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, сообщили на сайте Следкома по Кабардино- Балкарской Республике.

Напомним, после драки слушателей Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике один из них умер. Погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии.

По версии следствия, 18 октября примерно в 19.00 в расположении Нальчикского филиала Северо-Кавказского Института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России между слушателями, произошла потасовка, переросшая в драку. В ходе конфликта, одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.



В настоящее время установлены все участники происшествия, следствием будет дана принципиальная правовая оценка их действиям. В рамках следствия назначено проведение комплекса судебных экспертиз.

Ход расследования взят на контроль руководством следственного управления.