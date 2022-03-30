Сотрудники колонии в Карелии прорекламировали продукцию заключенных главе администрации Надвоиц

В рамках взаимодействия уголовно-исполнительной системы с органами государственной власти состоялась рабочая встреча сотрудников ИК-7 с главой администрации Надвоицкого городского поселения Татьяной Тарасюк, сообщили в УФСИН Карелии.

В ходе встречи представители ИК-7 рассказали о производственном потенциале учреждения, о положительном опыте заключения и исполнения контрактов с другими муниципальными образованиями республики, ознакомили с каталогом выпускаемой продукции.

В завершении визита стороны обсудили вопросы возможного взаимодействия пенитенциарного учреждения с администрацией муниципального образования.

УФСИН напомнило, что ИК-7 специализируется на выпуске изделий из камня, швейном производстве и деревообработке.