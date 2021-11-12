Сотрудники МЧС Карелии замерили толщину льда на Онежском озере

Государственные инспекторы МЧС Карелии оценили ледовую обстановку в акватории Кондопожской губы Онежского озера.

Замеры показали, что толщина льда составляет от 10 до 16 сантиметров.

Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с рыбаками и раздали им памятки о безопасном нахождении на льду.



В числе основных рекомендаций — выходить на рыбалку только в светлое время суток; не ходить на рыбалку одному; не проверять лед на прочность ударом ноги; не пробивать много лунок на ограниченной площади; не собираться большими группами; иметь с собой спасательные средства в виде шнура длинной 12–15 метров, аптечку.

Кроме того, МЧС считает, что во время зимней рыбалки надо исключить употребление спиртных напитков.