Сотрудники "на удаленке" стали более востребованы в Карелии

Представители сайта по поиску работы "HeadHunter" обнаружили повышение спроса на работников, трудящихся из дома.

Спрос на специалистов, готовых работать удаленно, в Карелии увеличился на 28%. Об этом свидетельствуют результаты исследования вакансий на "HeadHunter", открытых в период с марта по май 2020 года.

Средняя предлагаемая зарплата в вариантах с удаленным форматом занятости в период пандемии в Карелии составила 45 000 рублей. Зарплатная планка соискателей, готовых трудиться удаленно, оказалась на уровне 35 000, отметили в "HeadHunter".

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