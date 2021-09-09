Сотрудники Следкома Карелии сводили кадетов на могилу героически погибшего мальчика

В Карельском кадетском корпусе имени Александра Невского сотрудники регионального управления Следственно комитета России провели «Урок мужества», приуроченный к очередной годовщине гибели Святослава Юшкова.

Он погиб в сентябре 2019 года, спасая на пожаре дедушку.

Кадетам рассказали эту историю и показали фильм «Юные герои России», а потом отвели на могилу Святослава в Кондопожском районе.

Пришедшие почтить его память, привели в порядок захоронение, возложили венок и цветы, а также подготовили площадку для установки нового памятника.