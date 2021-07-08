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Сотрудники УФСИН Карелии в День семьи, любви и верности принесли продукты мамам в соццентр

Новости. Общество
10:54, 09 Июля 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции оказали помощь социальному центру «Мама-дом», сообщили в УФСИН Карелии.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, психологи уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Карелии организовали сбор продуктовой и гуманитарной помощи благотворительному фонду «Мама-дом».

Социальный центр «Мама-дом» — это единственный центр в Карелии, который помогает женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, дает им приют и поддержку.

В праздник семьи сотрудники УФСИН пожелали фонду «Мама-дом» процветания, терпения в их нелегком труде, огромного счастья и домашнего уюта.

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