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Сотрудники заповедника "Кивач"в Карелии запечатлели на фото цветение орхидеи (ФОТО)

Новости. Общество
11:17, 01 Июня 2020
фото: zapkivach.ru
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Редкое растение включено в Красную книгу России.

Сотрудники заповедника "Кивач", который находится в Кондопожском районе Карелии, отправились в конце мая на поиски уникального растения – Калипсо луковичной. Это самый редкий вид орхидей на Северо-Западе страны, который был включен в Красную книгу России в 1988 году. 


Цветение северной орхидеи. Фото с сайта заповедника

Как рассказали в заповеднике, поиски увенчались успехом. Сотрудникам федерального природоохранного учреждения удалось обнаружить северную орхидею в хвойном лесу, на тенистом склоне, среди поваленных и заросших мхом деревьев. Цветение редкого растения было снято на фото.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-01 11:27:37
Хде карельские учОные ? Надобно сосчитать в штуках.
кир
2020-06-01 11:35:21
Новый, надо бы их проредить. Всех вместе - детей, племянников и внуков. Институт языка не забыть.
nae
2020-06-01 12:50:39
кир, вперёд и с песней. Барабан на шею, флаг в руки, ветер в спину и поезд навстречу.
Гость
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