Сотрудники заповедника "Кивач"в Карелии запечатлели на фото цветение орхидеи (ФОТО)

Редкое растение включено в Красную книгу России.

Сотрудники заповедника "Кивач", который находится в Кондопожском районе Карелии, отправились в конце мая на поиски уникального растения – Калипсо луковичной. Это самый редкий вид орхидей на Северо-Западе страны, который был включен в Красную книгу России в 1988 году.



Цветение северной орхидеи. Фото с сайта заповедника

Как рассказали в заповеднике, поиски увенчались успехом. Сотрудникам федерального природоохранного учреждения удалось обнаружить северную орхидею в хвойном лесу, на тенистом склоне, среди поваленных и заросших мхом деревьев. Цветение редкого растения было снято на фото.