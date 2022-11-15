Сотрудники заповедника в Карелии отметили Всемирный день домашних животных подборкой фото своих любимцев

В России День домашних животных празднуют с 2000 года.

В паблике «Государственный природный заповедник «Кивач» опубликовали фотографии сотрудников с домашними питомцами. Таким образом коллектив заповедника отметил Всемирный день домашних животных, который отмечается 30 ноября.



«Заповедник «Кивач» призван осуществлять охрану диких животных, изучать их и пропагандировать эти научные знания среди населения. Но любовь к природе у каждого из нас начинается с домашнего питомца, о котором мы учимся заботиться ещё в раннем детстве. У большинства работников есть свои домашние любимцы, некоторых из них они «усыновили» после потери предыдущих хозяев или подобрали выброшенными на улицу. Часть этих историй разных лет представлена в нашем фоторепортаже», - говорится в сообщении паблика.



В музее природы ведется сбор средств в помощь Петрозаводскому приюту для животных. Помогает заповедник приютам Петрозаводска и Кондопоги и другими средствами, в том числе, едой и материалами.





