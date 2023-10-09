Сотрудников Госавтоинспекции Карелии поблагодарили за помощь жители другого региона

Жители Курской области оказались в Карелии транзитом и попали в трудную ситуацию на дороге.

На телефон доверия МВД Карелии поступило обращение 62-летней жительницы Курской области. Она выразила признательность дорожным полицейским Беломорского района за оказанную на дороге помощь.

Женщина рассказала, что на автомобиле ехала с сыном в сторону Мурманска. Неожиданно в машине заглох двигатель – датчик топлива оказался на нуле. Это произошло на севере Карелии.

Сотрудники полиции, которые в это время патрулировали трассу «Кола», пришли на помощь автомобилистке. Чтобы избежать аварийной ситуации на дороге, они оттащили машину жителей Курской области на обочину, а потом отвезли водителя до ближайшей автозаправки и доставили обратно. Гости республики заправили автомобиль и продолжили путь.

«Прошу объявить благодарность сотрудникам ГИБДД в Беломорском районе за оказание помощи в сложившейся ситуации и корректное отношение к гражданам», - отметила автор обращения.