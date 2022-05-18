Сотрудница Росгвардии Карелии настреляла на «бронзу» (ФОТО И ВИДЕО)

Сотрудница ОМОН «Илвес» Росгвардии стала бронзовым призером чемпионата «Динамо» по стрельбе.

В Петрозаводске 17–18 мая на базе ведомственного полигона Росгвардии состоялся лично-командный чемпионат карельского регионального общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди представителей органов безопасности и правопорядка республики. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

Свое мастерство владения оружием на соревнованиях показали около 60 участников.

В программу первого дня соревнований вошло классическое упражнение из пистолета Макарова, выполняемое с 25 метров с одной руки по неподвижной мишени. Во второй день чемпионата участников ожидало скоростное упражнение. Третье место в личном зачете заняла сотрудница ОМОН «Илвес» Росгвардии.