Социально значимые проекты электронных СМИ в России поддержат по правительственным правилам

Финансовую поддержку проектам окажет федеральное министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на поддержку социально значимых проектов электронных СМИ, а также на создание интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение. Раньше эти правила ежегодно утверждались приказом Роспечати, однако с нынешнего года порядок субсидирования будет регулироваться постановлением правительства РФ, а непосредственную поддержку СМИ будет оказывать Минцифры России.

Как пояснили в российском кабмине, получить субсидии смогут учредители средств массовой информации, с помощью этих средств они смогут создавать новые программы и снимать документальные фильмы. Полученное финансирование разрешается направить на оплату труда сотрудников и приглашенных специалистов, командировочные расходы, аренду транспорта, техники, помещений и декораций для проведения съемок и звукозаписи.

Владельцы социально ориентированных сайтов смогут покрыть расходы на зарплату сотрудников, оплату или продление регистрации доменного имени в интернете, аренду серверного оборудования. Субсидии также можно потратить на оплату услуг по предоставлению архивных материалов, приобретение лицензионного программного обеспечения, техническое поддержание сайта.