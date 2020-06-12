Социальные пособия списывают со счетов за долги: разъяснения Сбербанка

Социальные выплаты могли быть списаны со счетов клиентов Сбербанка за долги, если такие выплаты не были маркированы как социальные или если клиент сам дал банку поручение.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Подобная ситуация возможна только в двух случаях: в банк поступило актуальное постановление о списании средств со счета клиента от судебных приставов, а поступившее зачисление не было промаркировано как социальная выплата, либо клиент сам перевел средства между своими счетами, в этом случае они теряют статус защищенных", - пояснили в банке. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".