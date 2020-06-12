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Социальные пособия списывают со счетов за долги: разъяснения Сбербанка

Новости. Общество
09:41, 13 Июня 2020
фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Социальные выплаты могли быть списаны со счетов клиентов Сбербанка за долги, если такие выплаты не были маркированы как социальные или если клиент сам дал банку поручение.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Подобная ситуация возможна только в двух случаях: в банк поступило актуальное постановление о списании средств со счета клиента от судебных приставов, а поступившее зачисление не было промаркировано как социальная выплата, либо клиент сам перевел средства между своими счетами, в этом случае они теряют статус защищенных", - пояснили в банке.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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