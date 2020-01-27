Совбез дал три месяца для завершения работ по созданию музея Карельского фронта

В Совбезе призвали создать музей Карельского фронта до 75-летия Победы.

Госкомиссия по подготовке к празднованию предстоящего в нынешнем году 100-летия Республики Карелия поставила перед властями региона задачу завершить к 75-летию Победы создание музея Карельского фронта - объекта, важного для сохранения исторической памяти, график которого срывался, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

Председатель госкомиссии, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев утвердил решения комиссии, касающиеся задач, которые необходимо решить до юбилейных торжеств, пишет РИА Новости.

"С целью создания Музея Карельского фронта в городе Беломорске поставлена задача завершить комплекс работ по реконструкции здания музея в объеме, обеспечивающем размещение экспозиции музея до 15 апреля 2020 года, по созданию экспозиции музея – до 1 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

О том, что график создания музея срывается, Патрушев заявлял в апреле прошлого года на заседании госкомиссии.

Карельский фронт был самым протяженным из всех фронтов Великой Отечественной войны. Фронт действовал на наиболее сложном по природно-климатическим условиям северном театре военных действий. Он был образован 23 августа 1941 года и просуществовал по 15 ноября 1944 года. Сдержав в 1941 году натиск финской армии и немецкой армии "Норвегия", стремившихся захватить Кольский полуостров и советскую Карелию, фронт стабилизировался до июня 1944 года, обеспечивая безопасность Мурманска и Обозерской железной дороги.

После проведения Петрозаводско-Свирской и Петсамо-Киркенесской операций фронт, решивший поставленные ему стратегические задачи, был расформирован. С сентября 1941 года по февраль 1944 года фронтом командовал генерал-полковник Валериан Фролов, с февраля по ноябрь 1944 года - маршал Кирилл Мерецков.

На параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве сводный полк Карельского фронта шел первым. С тех пор традиционно на парадах 9 мая знамя Карельского фронта несут первым среди знамен фронтов.