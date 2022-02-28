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Совет Федерации одобрил законы о наказании за призывы ввести против России санкции

Новости. Политика
16:02, 04 Марта 2022
фото: © Константин Кокошкин / Global Look Press

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Сенаторы ужесточили ответственность за дискредитацию действий российских вооруженных сил.

Верхняя палата российского парламента одобрила 4 марта закон, который вводит административную ответственность за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты страны и ее граждан, а также за призывы ввести санкции в отношении России. Как пишет ТАСС, в Кодексе РФ об административных правонарушениях появятся новые статьи. Одна из них предусматривает наказание за призывы к иностранным государствам, государственным объединениям или союзам, а также межгосударственным учреждениям принять меры по введению или продлению санкций в отношении России, российских физических или юридических лиц.

Для граждан административный штраф по этой статье составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Такая же ответственность устанавливается за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты России и ее граждан, в том числе за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск в указанных целях. Если такие действия будут сопровождаться призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий или создавать угрозу причинения вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, либо угрозу общественной безопасности, штраф для граждан составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, Совет Федерации одобрил закон, который вводит уголовную ответственность вплоть до трех лет лишения свободы за призывы к введению иностранных санкций в отношении России. Как поясняет ТАСС, в Уголовном кодексе появится новая статья, согласно которой призывы к введению или продлению политических или экономических санкций иностранными государствами или компаниями в отношении России, ее граждан, либо российских юридических лиц будут наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет.

В качестве альтернативного вида наказания может быть назначено ограничение свободы, принудительные работы на срок до трех лет, арест на срок до шести месяцев, лишение свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года.

Новая статья УК РФ будет применяться в отношении граждан РФ, которые до этого в течение года привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение. По словам руководителя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, закон направлен на усиление уголовно-правовых мер обеспечения безопасности государства.

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