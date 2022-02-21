Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе с ЛНР и ДНР вслед за Госдумой

Российские сенаторы поддержали оба документа единогласно.

Совет Федерации вслед за Государственной думой России ратифицировал 22 февраля договоры о дружбе и взаимопомощи с Луганской и Донецкой народными республиками. Как сообщает РБК, российские сенаторы поддержали оба документа единогласно.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал накануне вечером указы о признании ЛНР и ДНР. После этого глава государства заключил договоры о дружбе и взаимопомощи России с обеими республиками.