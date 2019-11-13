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Новости. Экономика
16:35, 13 Ноября 2019
фото: Валерий Поташов

Совет министров Северных стран поддержал пять международных проектов в Карелии

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Объем финансирования каждого из проектов составит от двух до пяти миллионов рублей.

Совет министров Северных стран выделил средства на поддержку пяти международных проектов, которые будут реализованы в ближайшие два года на территории Карелии. Как сообщил в интервью "Столице на Онего" старший советник по международному сотрудничеству офиса генерального секретаря совета Йенс Нитофт Расмуссен, отобранные проекты направлены на развитие сотрудничества в сфере биоэкономики, в частности – инновационного производства и использования древесных строительных материалов, поддержку женского предпринимательства, экологическое просвещение в области обращения с органическими отходами, гендерное равноправие и межкультурное взаимодействие молодежи. Объем финансирования каждого из этих проектов составит от двух до пяти миллионов рублей.

"Пять проектов, которые будут реализованы на территории Карелии, – очень хороший результат для республики, если учесть, что в этом сотрудничестве участвуют семь регионов Северо-Запада России, пять Северных стран, а также Эстония, Латвия, Литва, Польша и Белоруссия, – отметил Йенс Нитофт Расмуссен. – Всего нами было рассмотрено около ста заявок, а средств имелось только на финансирование 22 проектов, поэтому качество подготовки карельских заявок оказалось высоким".

По словам Расмуссена, одними из главных критериев при отборе заявок являются инновационный характер проекта, обмен опытом и создание партнерской сети.   

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Комментарии

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кир
2019-11-13 17:42:12
Прибалтийские недружественные страны не привлекать ни коим образом. Польшу и Белоруссию тоже отсеять. Получается, что никто не остается. И это хорошо.
Козьма
2019-11-13 17:09:18
Это что за жлобство то такое ?? Думал суммы финансирования в долларах , а тут в рублях . Ну и ну , жадюги -капиталисты из ПЯТИ северных стран .
zanoza
2019-11-13 16:48:26
"в частности – инновационного производства и использования древесных строительных материалов, поддержку женского предпринимательства, экологическое просвещение в области обращения с органическими отходами, гендерное равноправие и межкультурное взаимодействие молодежи." Это теперь называется поддержкой? Уморил :)
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