Совет министров Северных стран поддержал пять международных проектов в Карелии

Объем финансирования каждого из проектов составит от двух до пяти миллионов рублей.

Совет министров Северных стран выделил средства на поддержку пяти международных проектов, которые будут реализованы в ближайшие два года на территории Карелии. Как сообщил в интервью "Столице на Онего" старший советник по международному сотрудничеству офиса генерального секретаря совета Йенс Нитофт Расмуссен, отобранные проекты направлены на развитие сотрудничества в сфере биоэкономики, в частности – инновационного производства и использования древесных строительных материалов, поддержку женского предпринимательства, экологическое просвещение в области обращения с органическими отходами, гендерное равноправие и межкультурное взаимодействие молодежи. Объем финансирования каждого из этих проектов составит от двух до пяти миллионов рублей.

"Пять проектов, которые будут реализованы на территории Карелии, – очень хороший результат для республики, если учесть, что в этом сотрудничестве участвуют семь регионов Северо-Запада России, пять Северных стран, а также Эстония, Латвия, Литва, Польша и Белоруссия, – отметил Йенс Нитофт Расмуссен. – Всего нами было рассмотрено около ста заявок, а средств имелось только на финансирование 22 проектов, поэтому качество подготовки карельских заявок оказалось высоким".

По словам Расмуссена, одними из главных критериев при отборе заявок являются инновационный характер проекта, обмен опытом и создание партнерской сети.