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Новости. Общество
07:25, 06 Апреля 2018

Совет по правам человека приветствует оправдание Юрия Дмитриева по делу о порнографии

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Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека приветствует оправдание историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу об изготовлении порнографии.

Совет выступал в защиту Дмитриева и обращался в его поддержку в разные инстанции, пишет СПЧ.

Справедливость восторжествовала и по двум статьям, касающимся порнографической продукции, историк был оправдан. Вместо грозящих девяти лет ограничения свободы Юрий Дмитриев по решению Петрозаводского городского суда был приговорён к двум с половиной годам заключения по статье о хранении оружия (что. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Напомним, в минувший четверг 5 апреля в Петрозаводском городском суде судья Марина Носова в зарытом режиме огласила приговор историку Юрию Дмитриеву, оправдав его по делу о детском порно и педофилии.

В прениях прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям. Сам 62-летний Дмитриев в последнем слове заявил о своей невиновности.

Дмитриеву было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, в период с 2008 года по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.

Дмитриев и его адвокат ранее многократно заявляли, что снимки, которые есть в уголовном деле, представляют собой дневник здоровья приемной дочери.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.

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