Советы жителям Карелии: возвращаем взломанный аккаунт в соцсетях

Как распознать и вернуть взломанный аккаунт, рассказали эксперты.

"Привет! Закинь денег на карту". Едва ли не каждый сегодня получал такие сообщения со взломанных аккаунтов друзей, а может и сам становился жертвой мошенников. Что же делать, если аккаунт увели? Инструкцией по спасению "цифровых" утопающих поделился Станислав Гаврилов, начальник центра по постпродажному обслуживанию Розничной сети МТС.

Как распознать взломанный аккаунт?

Об этом вам расскажут по телефону друзья и знакомые, либо вы обнаружите страницу ввода логина и пароля там, где ещё вчера показывалась лента последних новостей: злоумышленники первым делом меняют явки и пароли.

Ваш первый шаг

Если вы заранее привязали к аккаунту в соцсети свой номер телефона, то восстановить доступ сравнительно несложно. Вот, к примеру, страница для восстановления на сайте ВКонтакте. Однако, раз вы читаете эти строки, то всё сложнее. Что ж, сперва попросите друзей отправить жалобу администрации соцсети, чтобы угнанный аккаунт временно заблокировали. Напишите о случившемся в техподдержку сами, контакты найдёте на сайте соцсети – это несложно. Блокировка вашей учётной записи не позволит злоумышленникам её использовать во вред вам и другим.

Возвращаем аккаунт

Почти всегда потеря аккаунта в соцсети сопровождается взломом привязанного к нему адреса электронной почты – проверьте это. Если почта взломана, воспользуйтесь для общения с техподдержкой соцсети другим почтовым ящиком (можно, к примеру, завести новый на время). Подробно в своём письме сообщите о возникшей проблеме.

Резюме:

Администрация всех популярных социальных сетей без труда может вручную поменять электронную почту для авторизации, а максимум необходимых действий с вашей стороны – выслать фото паспорта. А вот для того, чтобы восстановить старую почту, придётся общаться с администрацией почтового сервиса, если она не была привязана к мобильному номеру или злоумышленник его сумел заменить на свой.

Ещё раз быстро повторим основное про взломанный аккаунт в соцсети:

• попросите несколько знакомых отправить жалобу на вашу страничку, чтобы её оперативно заблокировали;

• свяжитесь с техподдержкой соцсети и сообщите, что вашу страницу взломали;

• игнорируйте любые предложения незнакомых лиц, якобы готовых помочь за вознаграждение (например, вам могут позвонить).

Как обезопасить себя от взлома аккаунтов?

Старайтесь использовать разные почтовые ящики для логинов и не скупитесь на сложные комбинации символов в пароле. Например, угадать пароль May_01% в тысячу раз сложнее, чем December2018. В моих паролях 13 и 14 символов, потому что длинный пароль подобрать намного сложнее чем, короткий.

Если включить двухфакторную авторизацию по номеру телефона, большинство мошенников даже не станут пытаться взломать ваш аккаунт – увести у вас электронную почту и мобильник одновременно крайне сложно.

МТС собрала полезные советы о том, как уберечь себя и своих близких от мошенничества, взлома учётных записей и мобильных устройств. Рекомендую изучить наш специальный раздел о безопасности.

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