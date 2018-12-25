Совхоз "Толвуйский" увеличил производство в Карелии

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АО "Совхоз "Толвуйский", включенное властями Карелии в программу приватизации из-за его убыточности, к концу года улучшило производственные и финансовые показатели.
По словам руководства "Толвуйского", благодаря финансовой поддержке со стороны правительства республики, на предприятии удалось стабилизировать ситуацию, выплатить заработную плату работникам, сократить задолженность перед поставщиками. Приобретение комбикормов для животных позволило увеличить молочную продуктивность.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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