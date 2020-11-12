Создание кухни в стиле лофт

Мало кто знает о том, что знаменитый лофт пришел в массы благодаря одобрению американских дизайнеров, сценаристов и художников.

Идея создания стильных просторных квартир, похожих на фабричные цеха, зацепила творческих людей. Вначале использовали заброшенные заводские помещения для художественных мастерских, разнообразных выставок и так далее. В образе большую роль играли мелочи интерьера, к ним же относились и стулья. Подобный стиль больше был рассчитан на то, что в помещении будет находится много людей. Кухня – это одно из самых уютных мест в доме или квартире. Там не только пахнет вкусной едой, но и собираются компании, чтобы просто поговорить по душам за чашкой чая. Решив создать кухню в данном стиле, вы ставите перед собой задачу подобрать мебель под задуманный образ. Вам понадобится приобрести множество вещей, связанных с природой, к примеру, деревянные стулья для кухни, что впишутся в общую картину. Лофт – это объединение лесной и городской эстетики в одном. Стулья могут как подчеркнуть дизайн, так и испортить. Вам нужно будет определиться:



• из каких материалов вы бы хотели получить стул;

• какой формой он бы обладал;

• какой цвет больше всего подошел бы к стилю.

Существуют основы лофта, придерживаясь которых вы можете воссоздать все у себя дома. Важно соблюдать гармонию между классикой и современностью. Не стоит бояться приобретать светлые вещи, такие как белые стулья для кухни или же коричневые столы, и наоборот. Несмотря на лаконичность, лофт многогранен в своих образах. Мебель данного стиля должна быть многофункциональна, так как одним из аспектов помещения является свободное пространство. Обычно кухня в стиле лофт не обладает видимыми границами и может плавно перетекать как в обеденную зону, так и в другую комнату. Стулья будут выполнять не только практическую часть, как мебель, но и роль декора квартиры. Приобрести мебель в трендовом виде возможно на сайте интернет-магазина www.mebhome.ru. Там вы найдете стулья для кухни в стиле лофт, которые будут отвечать таким основным характеристикам дизайна, как:

• удобство, а не на роскошь;

• высокая мобильность;

• универсальная гармония для большинства образов;

• деревянные или металлические основания для стула.

Соблюдая эти основные правила выбора, вы сможете создать лофтовую квартиру, специалисты www.mebhome.ru с удовольствием помогут вам в этом. Все остальное зависит от ваших индивидуальных желаний и предпочтений.

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