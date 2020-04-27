Созданный на базе обанкроченного предприятия молокозавод в Карелии нарастил производство

ООО "Медвежьегорский молзавод», созданный на базе обанкроченного молокозавода, увеличил производство в первом квартале 2020 года.

Об этом сообщили в министерства сельского хозяйства Карелии после визита на завод главы ведомства Владимира Лабинова.

"В I квартале 2020 года произведено более 800 тонн молочной продукции, или 100,1% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО "Медвежьегоский молзавод" Наталья Фролова рассказала министру о планах модернизации завода в текущем году.

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