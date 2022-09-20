Спад промышленного производства в Карелии усилился к началу осени

Промышленное производство в Карелии в январе–августе 2022 года сократилось на 6,4%, сообщает Карелиястат.

Согласно официальной статистике в обрабатывающих производствах спад достиг 7,7%, в сфере добычи полезных ископаемых — 6%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 3,2%.

Сократились объёмы производства топливной щепы (на 29,5%) и топливных гранул (на 25,4%), лесоматериалов (на 18,6%), железорудных окатышей (на 13,5%), конструкций и деталей конструкций из черных металлов (на 8,6%).

В пищевой промышленности снизилось производство изделий колбасных (на 43,4%), плодоовощных консервов (на 36,3%), изделий хлебобулочных недлительного хранения (на 10,1%), крупы (на 7,3%), рыбы переработанной и консервированной (на 7,2%), мяса (на 4,1%), полуфабрикатов мясных мясосодержащих охлаждённых, замороженных (на 2,8%), муки из прочих зерновых (на 1%).

Одновременно увеличилось производство гранита, песчаника и прочего камня для памятников или строительства (на 26,4%), оконных пластмассовых блоков (на 21,5%), добычи песков природных (на 18,5%), мебели (на 16,9%), бетона (на 16,0%), мешков и сумок бумажных (на 9,1%), древесно-стружечных плит (на 6,9%).

В пищевой промышленности увеличился выпуск кормов для сельскохозяйственных животных (на 35,7%), кондитерских изделий (на 17,9%), творога (на 14,9%). Производство ликёроводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от выросло на 76,9%.

Кроме того, на 7,8% увеличилось промышленное производство в области водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнения.