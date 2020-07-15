890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще 47 человек заболели коронавирусом в Карелии 3
Сегодня 08:48
Игровой городок в центре Древлянки обновят
15.07.2020 18:40
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 2
Сегодня 13:47
Михаил Мишустин: "Пик распространения вируса пройден" 3
15.07.2020 21:05
Водитель в Петрозаводске сбил пешехода, мешавшего ему проехать по тротуару (ВИДЕО) 10
Сегодня 13:08
В Петрозаводске заснувший в сауне клиент с "синим" лицом был отправлен росгвардейцами в больницу 1
15.07.2020 17:40

Спасая кешбэк, пенсионерка из Карелии потеряла часть накоплений

Новости. Общество
12:36, 16 Июля 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
Загрузка...

Жительница Прионежского района попалась на удочку телефонных мошенников и потеряла 35 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась 64-летняя петрозаводчанка, которая находилась на даче в Орзеге. На её телефон поступил звонок. Абонент представился сотрудником банка и сообщил, что у нее на карте накопился "кэшбэк" в размере 12 400 рублей, и чтобы он не сгорел, его необходимо застраховать. Женщина отказалась и положила трубку.

Но сразу перезвонил другой "представитель коммерческой службы банка" и сообщил, что неизвестные пытаются списать ее "кэшбэк", деньги необходимо заморозить, чтобы не произошло списания. Звонивший настаивал, что прерывать разговор нельзя. Заявительница подумала, что это мошенники, но звонящий убедил ее в правильности действий, и она стала выполнять все его указания.

В ходе дальнейшего разговора она сообщила поступившие к ней коды из смс, что привело к переводам на суммы 16 400 и 19 тысяч рублей. Она задала вопрос, почему списались деньги, ей сказали, что неизвестные пытаются похитить её "кэшбэк". После этого она решила прервать разговор и позвонила в банк по телефону, указанному на обороте карты.

По сообщению проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)
14.07.2020, 19:40
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 16:29
Обществоведение
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом"
Главный кардиолог Карелии Андрей Малафеев о сосудистом центре, молодеющих инфарктах, лечении инфаркта на европейском уровне и главных спасителях от болезней сердца.
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 2
Сегодня 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Дайте дышать 7
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»