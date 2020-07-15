Спасая кешбэк, пенсионерка из Карелии потеряла часть накоплений

Жительница Прионежского района попалась на удочку телефонных мошенников и потеряла 35 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась 64-летняя петрозаводчанка, которая находилась на даче в Орзеге. На её телефон поступил звонок. Абонент представился сотрудником банка и сообщил, что у нее на карте накопился "кэшбэк" в размере 12 400 рублей, и чтобы он не сгорел, его необходимо застраховать. Женщина отказалась и положила трубку.

Но сразу перезвонил другой "представитель коммерческой службы банка" и сообщил, что неизвестные пытаются списать ее "кэшбэк", деньги необходимо заморозить, чтобы не произошло списания. Звонивший настаивал, что прерывать разговор нельзя. Заявительница подумала, что это мошенники, но звонящий убедил ее в правильности действий, и она стала выполнять все его указания.

В ходе дальнейшего разговора она сообщила поступившие к ней коды из смс, что привело к переводам на суммы 16 400 и 19 тысяч рублей. Она задала вопрос, почему списались деньги, ей сказали, что неизвестные пытаются похитить её "кэшбэк". После этого она решила прервать разговор и позвонила в банк по телефону, указанному на обороте карты.

По сообщению проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.