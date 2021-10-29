Спасатели призывают жителей Карелии опасаться хрупкого льда на Ладоге

Спасатели призывают людей не выбираться на лед, который может провалиться под ногами.

В связи с понижением температуры на Ладожском озере и внутренних водоемах Сортавальского района начинается становление ледяного покрова. Сортавальские инспекторы центра ГИМС просят не выходить на неокрепший лед. Информация об этом содержится в паблике спасателей.

Инспекторы просят родителей следить за детьми и не пускать их на лед водоемов.

«Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на берегу вблизи водоемов. Чувство опасности у детей гораздо слабее любопытства. Такая беспечность порой кончается трагически. Уважаемые родители! Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на непрочный лед. Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время. Не допускайте переход и нахождение детей на водоемах в осенне-зимний период. Особенно недопустимы игры на льду!», — гласит текст заявления.

Сообщается, что на особом контроле инспекторов находятся традиционные места массового выхода людей на лёд. В местах возможного выхода и выезда на лёд устанавливаются аншлаги и предупреждающие надписи.

Ранее Костомукшский участок ГИМС призывал граждан соблюдать осторожность в период образования льда, прекратить использование маломерных судов и не выходить на неокрепший лед.