Спасатели просят людей не выходить на лед на севере Карелии

Костомукшский участок ГИМС призывает граждан соблюдать осторожность в период образования льда, прекратить использование маломерных судов и не выходить на неокрепший лед.

Администрация города приняла постановление о запрете выхода на лед с 29 октября и до образования надежного ледового покрова, толщина которого будет не менее 10 сантиметров. Об этом информирует паблик костомукшских спасателей.

Спасатели просят обращать особое внимание на детей у водоемов: своевременно пресекать их попытки выйти на тонкий лед и сообщать в дежурные службы о таких фактах.

Ранее сообщалось, что поборовшие огонь полицейские в Карелии получили благодарственные письма.