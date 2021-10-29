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Спасатели просят людей не выходить на лед на севере Карелии

Новости. Общество
09:12, 29 Октября 2021
фото: 2 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ФПС по РК / ВК

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Костомукшский участок ГИМС призывает граждан соблюдать осторожность в период образования льда, прекратить использование маломерных судов и не выходить на неокрепший лед.

Администрация города приняла постановление о запрете выхода на лед с 29 октября и до образования надежного ледового покрова, толщина которого будет не менее 10 сантиметров. Об этом информирует паблик костомукшских спасателей.

Спасатели просят обращать особое внимание на детей у водоемов: своевременно пресекать их попытки выйти на тонкий лед и сообщать в дежурные службы о таких фактах.

Ранее сообщалось, что поборовшие огонь полицейские в Карелии получили благодарственные письма.

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Комментарии

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топка
2021-10-29 09:22:30
Кто вас слушать будет? Люди всегда были не те, какие нужны, а другие. :)
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