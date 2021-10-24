Поборовшие огонь полицейские в Карелии получили благодарственные письма

Сотрудники полиции в Пряже смогли предотвратить пожар в жилом доме, сообщили в МЧС Карелии.

В Пряжинском отделе МВД состоялась церемония награждения Благодарственными письмами МЧС России по Республике Карелия за оказание содействия при тушении пожаров.

Пожар начался 12 июня 2021 года в неэксплуатируемом доме. Сотрудники полиции, первыми прибывшие на место возгорания, стали тушить огонь подручными средствами — ведрами с водой, и не допустили распространение пожара на жилой дом.

Вставшие на пути огня начальник отделения уголовного розыска майор Капралов Виталий Михайлович, а также старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска майор Ромахин Руслан Николаевич получили Благодарственные письма МЧС России.