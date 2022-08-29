Спасатели рассказали об опасности осенней Ладоги

ГИМС города Лахденпохья предупреждает, что осенью в акватории Ладожского озера находиться опасно из-за порывистого ветра и штормов.

Осенью на Ладожском озере происходят внезапные штормы, также в акватории возникает порывистый ветер. Это делает Ладогу опасной. Об этом сообщает ГИМС Лахденпохьи.

«Погода в этот период года может за каких-нибудь полчаса смениться с солнечной на штормовую. Не зная этой особенности, можно попасть в ситуацию, грозящую плачевным исходом», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что судоводитель должен ознакомиться с прогнозом погоды, зарядить мобильный телефон, проверить работу помпы для откачки подсланевых вод. Необходимо взять спасательные жилеты и индивидуальную аптечку. Также нужно знать, как называется место, где находится участник похода. Спасатели рекомендуют уточнить краткосрочный прогноз и прогноз погоды на неделю, силу и направление ветра, определиться с местом отдыха и рыбалки, а также продумать безопасные маршруты возвращения домой в случае непогоды. Плавание не рекомендуется выполнять на предельных значениях по высоте волны и удаления от берега.

По оценке инспекторов, главная причина гибели на воде — употребление алкоголя.

Сотрудники ГИМС рекомендуют не рисковать, поскольку осенью вода тяжёлая, быстро раскачивается и долго затихает.