Спасатели сообщили жителям Карелии о надвигающейся с запада на республику опасности

Совсем скоро на Карелию обрушится юго-западный ветер.
В МЧС Карелии со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщили об усилении до 15-17 м/с юго-западного ветра. Непогода обрушится во второй половине сегодняшнего дня, 22 января, на западные районы республики.
Спасатели рекомендовали жителям Карелии не приближаться к провисшим проводам, не рубить самостоятельно упавшие деревья, а также ограничить поездки на личном транспорте.
Кроме того, рекомендовано ограничить нахождение детей на улице, воздержаться от выхода на водоемы и лед, а также ограничить движение по подвесным пешеходным мостам.
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