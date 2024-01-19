Спасатели сообщили жителям Карелии о надвигающейся с запада на республику опасности

Совсем скоро на Карелию обрушится юго-западный ветер.

В МЧС Карелии со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщили об усилении до 15-17 м/с юго-западного ветра. Непогода обрушится во второй половине сегодняшнего дня, 22 января, на западные районы республики.

Спасатели рекомендовали жителям Карелии не приближаться к провисшим проводам, не рубить самостоятельно упавшие деревья, а также ограничить поездки на личном транспорте.

Кроме того, рекомендовано ограничить нахождение детей на улице, воздержаться от выхода на водоемы и лед, а также ограничить движение по подвесным пешеходным мостам.