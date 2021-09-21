Спасателям больше не придется искать потерявшихся в лесах Карелии туристов и грибников

Рост туристического потока в Карелию обострил проблему отсутствия телефонной связи на многих популярных турмаршрутах республики, но пока власти и сотовые операторы думают, что делать, на помощь приходят технологии спутниковой связи.

Компактные спутниковые телефоны Thuraya могут стать альтернативой сотовой связи там, куда не скоро придут мобильные операторы. А в Карелии такие территории занимают сотни тысяч квадратных километров.

Путешественники, охотники и рыбаки выбирают спутниковый телефон Thuraya

Спутниковая связь устойчиво работает там, где мобильная не ловит. Спутниковые телефоны Thuraya разработаны специально для туристов, рыбаков, охотников, экстремалов. Они надежные, легкие и компактные. Держат заряд батареи до 80–100 часов. И главное, что у них есть функция или кнопка SOS, благодаря которым телефон передает ваши последние координаты, когда вы находились в сети на заранее выбранный номер.

Линейка спутниковых устройств Thuraya

Самая популярная базовая модель — спутниковый телефон Thuraya XT-Lite. Это понятный и простой в использовании аппарат, легкий, компактный благодаря складной антенне. Он имеет широко распространенный разъем для зарядки - micro USB, разъем для подключения гарнитуры. Можно заряжать от прикуривателя в автомобиле, солнечной батареи или от внешнего аккумулятора (powerbank).



Спутниковый телефон Thuraya XT-LITE весит всего 186г., антенна складывается, доступен в рассрочку © ЗАО «Джи Ти Эн Ти»

Те, кто не хотят носить с собой два гаджета — обычный мобильник и спутниковый телефон — могут купить Thuraya X5-Touch — спутниковый смартфон на базе Android.

Он дает возможность пользоваться двумя сим-картами — обычной (Мегафон/Мтс, Билайн и т. п.) и спутниковой GTNT (ЗАО «Джи Ти Эн Ти»).



Thuraya X5-Touch — спутниковый смартфон на базе Android, 2 SIM-карты GSM и спутниковая © ЗАО «Джи Ти Эн Ти»

Ну, а для тех, кто не хочет отказываться в поездке от любимого смартфона, компания Thuraya предлагает специальные устройства, позволяющие подключить ваш телефон к спутниковой связи. Есть две модели таких устройств — SatSleeve+ и SatSleeve Hotspot.



Преврати свой смартфон в спутниковый с помощью адаптера Thuraya SatSleeve Hotspot © ЗАО «Джи Ти Эн Ти»

SatSleeve — это адаптер, к которому крепится смартфон с помощью универсальных зажимов. И вы пользуетесь этой конструкцией как спутниковым телефоном.

SatSleeve Hotspot — это точка доступа. Ее можно установить там, где лучше всего ловит спутниковая связь. Устройство синхронизируется со смартфоном по wi-fi и пересылает на него сигнал со спутника.

Звонок по спутниковому телефону Thuraya стоит от 53 рублей за минуту, а SMS — еще дешевле. Друзья и родные могут отправлять SMS бесплатно с сайта GTNT. Оператор оказывает круглосуточную техническую поддержку.

Сейчас есть возможность взять любой спутниковый телефон Thuraya в беспроцентную рассрочку на 10 месяцев по карте «Халва» от Совкомбанка или карте «Свобода» от Банка Хоум Кредит. Так, например, телефон Thuraya XT-LITE обойдется всего в 5 290 рублей в месяц.

Заказать телефон можно на сайте: https://gtnt.ru

Гидрометцентр Карелии прогнозирует бабье лето в республике в конце сентября. Благодаря теплой и влажной погоде грибной сезон продлится необычно долго – до начала октября.

Для карельских спасателей горячая пора затянется дольше, чем в прошлые годы. Каждую неделю им приходится отправляться на поиски потерявшихся грибников. Но есть способ облегчить их работу – берите с собой спутниковый телефон Thuraya, будьте всегда на связи и не отвлекайте спасателей от более важных дел по ликвидации последствий серьезных ЧП.

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*турая; джи ти эн ти; икс тилайт; микро ю эс би; сос;

**Совком Банк, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 963 от 5.12.2014г. Условия рассрочки по карте «Халва» от Совкомбанка: Процентная ставка 0%, рассрочка на 10 месяцев.

***Хоум Кредит Банк, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012г. Условия рассрочки по карте «Свобода» от Хоум Кредит Банк: Процентная ставка 0%, рассрочка на 10 месяцев.

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