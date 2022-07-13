Спешите: сегодня в Петрозаводске клубничная ярмарка завершает свою работу

В Петрозаводске впервые проходит ярмарка карельских ягод, на набережной можно купить клубнику, малину, голубику и даже горох, а также сувениры, сообщили в правительстве Карелии.

В пятницу, 15 июля, на Онежской набережной в створе проспекта Ленина открылась первая ярмарка «Земляничное лукошко». Организатором выступает АО «Корпорация развития Республики Карелия» при поддержке администрации Петрозаводска.

На ярмарке представлены товары девяти местных производителей. Практически все товары ярмарки обладают знаком «Сделано в Карелии».

Помимо клубники на ярмарке можно купить малину, голубику и даже горох. Треть ярмарки — это палатки ремесленников с сувенирами, куклами и украшениями на ягодную тематику. Также на ярмарке продают карельское мороженное, десерты ручного приготовления и шоколад со вкусом клубники.

В пятницу ярмарка «Земляничное лукошко» работает до 20.00, в субботу и воскресенье — с 12.00 до 19.00.