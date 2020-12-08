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Специалист дал совет, как избежать коротких звонков с неизвестных номеров

Новости. Общество
22:00, 09 Декабря 2020
фото: © shutterstock.com/Memento Stock
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Мошенники с помощью технологии облачной IP-телефонии сегодня могут "нарисовать" себе практически любой номер, включая номер банка, номер близкого человека или социальной службы.

Поэтому доверять номеру, который пользователь видит на экране, нельзя. Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал агентству "Прайм", как избежать коротких звонков с неизвестных номеров.

"Как правило, ничего хорошего не стоит ждать от звонков, которые делаются со скрытых номеров. Если звонящему есть что скрывать (начиная со своего номера), точно так же он скрывает и свои намерения, которые могут варьироваться от банального телемаркетинга до изощренного мошенничества", — объясняет эксперт.

Есть несколько вариантов решения проблемы постоянных анонимных звонков. Защититься от таких звонков можно на уровне операционной системы (ОС), например, на некоторых смартфонах с операционной системой Android есть встроенная функция блокировки вызовов от незнакомых номеров, говорит он.

"Встроенный режим "Не беспокоить" не всегда подходит для решения проблемы ненужных звонков, так как гудки будут продолжать идти, а не блокироваться. В iOS же пользователь может установить "Заглушение неизвестных". Однако в таком случае будут блокироваться вызовы от всех абонентов, которых нет в списке контактов, и с которыми пользователь никогда не общался с данного устройства по этим номерам", — поясняет Бодров.

Второй вариант защиты — это блокировка звонков на уровне оператора: у всех мобильных операторов "большой четверки" — "Билайн", "Мегафон", "МТС" и "Теле2", есть собственные услуги по ограничению нежелательных контактов, которые бывают платными и бесплатными. Например, это услуги "Черный список", "Антиспам", "SMS-фильтр", перечисляет эксперт.

Третий вариант — ПО-определитель номеров. Для российского пользователя доступно множество приложений-определителей номера. Они заранее распознают, сверяясь со своими базами и обратной связью пользователей, кто звонит с этого номера и, как правило, не ошибаются, если сообщают, что звонок потенциально мошеннический, заключил Бодров.

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