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Специалист назвал самое вредное блюдо для завтрака

Новости. Общество
22:30, 28 Октября 2021
фото: © freepik

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Диетолог Холли Кламер из США назвала блюдо, которое, по ее мнению, является самым вредным вариантом завтрака.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Eat This Not.

Специалист считает, что кексы и маффины, приготовленные в домашних условиях, могут быть не только вкусной, но и полезной едой. Однако кексы, которые продаются в магазинах и кафе, чаще всего оказываются самой вредной выпечкой из всех, которую можно найти. Особенно на это стоит обратить внимание тем, кто регулярно завтракает кексами или ест их во время перекусов в течение дня.

В первую очередь Кламер утверждает, что маффины, производящиеся для массовой продажи, за последние годы слишком прибавили в весе и калорийности. «Если раньше стандартный кекс весил около 40 граммов, то теперь его вес может быть даже более 100 граммов. Такой кекс из магазина или кафе может содержать от 500 до 700 килокалорий и столько же сахара, сколько банка сладкого газированного напитка», — утверждает диетолог.

Кламер также утверждает, что состав таких маффинов далек от идеала. «В кексах из магазина совсем немного полезной клетчатки, зато полно рафинированной муки и сахара. Кроме того, чаще всего их готовят на рафинированном масле, которое содержит вредные жирные кислоты омега-6, способствующие развитию воспалительных процессов», — сказала диетолог.

В то же время Кламер считает, что кекс, приготовленный в домашних условиях, для которого в правильных пропорциях смешана овсяная мука, сухофрукты и измельченные овощи, может стать здоровой едой для завтрака.

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