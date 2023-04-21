Специалист рассказал о росте доллара до 100 рублей

Аналитик оценил шансы роста доллара выше 100 рублей.

Внешний фон для рубля не изменился и остается негативным с начала года, при этом нужно понимать, что верхних границ для ослабления российской валюты нет, рассказал «Прайму» аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль, по его словам, будет сдавать позиции настолько, насколько это позволят монетарные власти, а сейчас регулятор не говорит ни о каких рисках на фоне ослабления курса.

Антонов напомнил, что в марте 2022 года курс доллара уже превышал 120 рублей, поэтому он может вернуться в эту зону еще раз.

«С другой стороны, вряд ли позволит ЦБ настолько обесцениться рублю. Маловероятно, что в июле доллар достигнет 95 рублей. Ведь нужно понимать, что рост курса доллара на десять процентов может превратиться в инфляцию в стране до 15 процентов. Как только регулятор увидит риски в снижении рубля, он сможет применить ограничительные меры, которые поддержат национальную валюту», — пояснил специалист.

На рубль оказывают давление растущий дефицит бюджета, геоэкономическое давление, не очень комфортные цены на нефть, а также непрекращающийся вывод капитала из российской экономики. Не все деньги экспортеров доходят до российской юрисдикции, по сообщениям СМИ, выручка экспортеров остаеся на зарубежных счетах. Ослабление рубля выгодно экспортерам, но куда важнее остальные 145 миллионов россиян и реальная экономика, на финансовое положение которых слабый рубль влияет крайне негативно, заключил Антонов.