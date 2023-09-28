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Специалист рассказала, кому с 1 октября повысят пенсии

Новости. Экономика
20:30, 28 Сентября 2023
фото: Freepik

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Некоторым категориям пенсионеров с начала следующего месяца увеличат выплаты.

В России с 1 октября увеличат выплаты «военным пенсионерам». Их пенсии вырастут на 10,5 процента, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Под «военными пенсионерами» подразумеваются бывшие сотрудники ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСКН, МЧС, Государственной противопожарной службы, ФТС.

Рост пенсий для этой категории получателей пропорционален росту денежного довольствия военнослужащих, который также составит 10,5 процента, добавила Финогенова.

Экономист напомнила, что с 1 января коэффициент для расчета денежного довольствия составляет 85,47 процента. Этот показатель учитывается при расчете военной пенсии. То есть суммарный размер пенсии не может превышать 85,47 процента денежного довольствия.

Кроме того, с 1 октября пенсионерам, достигшим в сентябре 80-летнего возраста, или ставшими инвалидами I группы будет выплачен увеличенный размер страховой пенсии по старости за счет повышения на 100 процентов фиксированной выплаты.

Прибавка назначается в беззаявительном порядке со следующего месяца после дня рождения.

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