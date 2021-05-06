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Специалисты рассказали, как стать обладательницей красивой фигуры без пота и боли

Новости. Общество
12:20, 07 Мая 2021
фото: pixabay
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Названы три топовых средства от «апельсиновой корки».

Можно ходить в зал по годовому абонементу, взвешиваться после каждой тренировки и с тоской отмечать, что ненавистный целлюлит по-прежнему на месте. А можно воспользоваться признанными в мире методами коррекции фигуры и быть среди тех счастливиц, кто сокращает и облегчает путь к стройной и подтянутой фигуре. И для этого не нужно ехать за границу или «ложиться под нож». Самые популярные и беспроигрышные методы – безопасны (минимум противопоказаний и никаких осложнений), безболезненны и, в отличие от других способов похудения, держат кожу в тонусе, не давая провисать!

Безоперационная липосакция получила признание во всём мире и пользуется успехом в «Костной клинике». Эффект «налицо»: 2 недели – и фигура сбрасывает лишние сантиметры, килограммы и «апельсиновую корку».

О трех самых популярных методах коррекции фигуры читайте здесь.

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