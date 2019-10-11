Специалисты рассказали об опасности сексуального воздержания

Они отметили, что отсутствие интимной близости может негативно проявляться в повседневной жизни человека.

Польза сексуальной близости для здоровья в физическом и психологическом плане давно доказана многими исследованиями. Кроме того, это неотъемлемая часть человеческой жизни.



Если человек сознательно откажется или по каким-либо причинам прекратит вести регулярную половую жизнь, то это непременно отразится на его состоянии, пишет Oane.ws.



Прежде всего, изменения коснутся снов. При отсутствии интимной близости человек склонен к фантазиям на эту тематику. Это непременно проявится в картинках, которые он видит во время ночного отдыха.



При занятиях любовью в организме продуцируются определенные химические вещества, которые влияют в том числе и на поведение индивида. При их дефиците человек становится более застенчивым и скромным.



Секс – отличное средство для того, чтобы снять накопившийся стресс. Отсутствие регулярной интимной близости изменит уровень психологического напряжения не в лучшую сторону.



Человеку, который по каким-либо причинам не ведет регулярную половую жизнь, стоит разработать другие способы борьбы с проблемой.



