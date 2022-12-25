Специалисты составили сборную из самых дорогих футболистов мира

Немецкие журналисты представили сборную самых дорогих футболистов планеты.

Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов мира, пишет Lenta.ru.



Самым дорогим вратарем стал Тибо Куртуа из мадридского «Реала», чья стоимость оценивается в 60 миллионов евро. Защита представлена игроком немецкого «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолом (75 миллионов), Рубеном Диашом из английского «Манчестер Сити» (75 миллионов) и Маттейсом де Лигтом из мюнхенской «Баварии» (70 миллионов).



Дороже всего стоят полузащитники: Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» (110 миллионов), Педри из «Барселоны» (100 миллионов), Винисиус Жуниор из «Реала» (120 миллионов), Фил Фоден из «Манчестер Сити» (110 миллионов) и Букайо Сака из лондонского «Арсенала» (100 миллионов). Нападение представлено Килианом Мбаппе из ПСЖ (180) и Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити» (170).



23 декабря Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов планеты. Стоимость футболиста увеличилась со 160 до 180 миллионов евро. 23-летний форвард стал самым подорожавшим игроком после Чемпионата мира в Катаре.