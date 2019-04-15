Специалисты в Петрозаводске проводят телеинспекцию ливневой канализации

В столице Карелии продолжаются мероприятия, направленные на недопущение весеннего подтопления улично-дорожной сети и придомовых территорий, сообщили в администрации Петрозаводска.

С начала апреля в рамках исполнения обязанностей по обслуживанию сети ливневой канализации сотрудники МКУ "Служба заказчика" устранили залития территорий и восстановили работу дренажных систем по следующим адресам: ул. Сортавальская, 14, ул. Володарского, 45, ул. Фролова, 10, ш. Ялгубское, пр. Октябрьский, 30В, пр. К. Маркса, 1, пр. Хвойный, 10, ул. Софьи Ковалевской, 5, наб. Варкауса, 15, ул. Фрунзе, 2, ул. Сулажгорская, 91, пр. Октябрьский, 64, ул. Шотмана, пр. Тидена, ул. Гвардейская, 48, ул. Труда, 7.

Помимо ликвидации аварийных ситуаций на сетях ливневой канализации и устранения скоплений талых вод, специалисты ежедневно выполняют работы по текущему содержанию сетей "ливневки", переданных во временное пользование.

Производятся их обследование, в том числе при помощи телеинспекции, промывка труб и трубопроводов, очистка колодцев, замена поврежденных крышек люков, обслуживание очистных сооружений, а также мелкие ремонтные работы.

В мэрии напоминают, что при выявлении дефектов в работе сети ливневой канализации или значительных скоплений талых вод горожане могут обращаться по круглосуточному номеру диспетчера МКУ "Служба заказчика": +7-963-744-02-55 или сообщать в МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" - 051.