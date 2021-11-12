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Спикер горсовета Петрозаводска раскрыла роль производителей вакцин в решении о ревакцинации

Новости. Общество
11:49, 15 Ноября 2021
фото: © Игорь Зарембо / РИА

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Медицинское сообщество считает необходимым делать ревакцинацию от коронавируса не через 6 месяцев, как это происходит сейчас, а в более короткий период, но вопрос надо обсуждать с производителями вакцин.

Об этом сообщила председатель Петросовета, главный врач детской больницы Надежда Дрейзис.

Сегодня на совещании в мэрии Петрозаводска она разъяснила, при каких условиях может быть принято решение о сокращении сроков ревакцинации.

«Сейчас обсуждается этот вопрос о ревакцинации через 6 месяцев. По нашим наблюдениям желательно ревакцинацию делать раньше. Но он сейчас в стадии обсуждения — на сколько, действительно, хватает иммунитета. Медицинское сообщество выносит эти вопросы наверх, но это зависит уже дальше не от нас. Мы вынесли наши предложения, а дальше это уже будут обсуждать именно производители вакцин, потому что им тоже надо отмечать… Все не так просто: проверяется уровень антител, контролируется. На это нужно время. Но, я думаю, что если будет сохранятся такая же ситуация с пандемией, вполне вероятно, что сроки ревакцинации сократятся», — сказала Дрейзис.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-15 12:35:14
А в чем смысл вакцинации, если она защищает только на 3-5 месяцев? В такой короткий период всё равно, всё население не привить. А значит всегда можно свалить на несознательное население, а не признать несостоятельность методики.
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