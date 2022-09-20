Спикер горсовета Петрозаводска рассказала о девочке, которая не улыбалась

Надежда Дрейзис напомнила о незаметном, но опасном заболевании.

«Друзья! Хочу рассказать об одном очень интересном и не совсем обычном случае из моей врачебной практики, — обратилась к подписчикам соцсети спикер Петросовета, — Однажды ко мне обратилась мама с дочерью, у которой болела голова, болела так, что ребёнок даже не улыбался. Девочке мы сделали весь комплекс неврологических исследований, ничего, что могло бы вызывать некупируемые головные боли, обнаружено не было. Я назначила трехкратное исследование кала на простейших и яйца гельминтов, в результате чего у девочки были выявлены лямблии. Когда мама с дочкой снова пришли ко мне на приём после проведённого лечения, девочка улыбалась, голова у неё больше не болела».

Надежда Дрейзис напомнила, что лямблиоз — паразитарное заболевание, спровоцированное попаданием в желудочно-кишечный тракт микроскопическими паразитами — лямблиями. Основная причина заболевания — нарушения правил гигиены. Кроме того, домашние животные могут быть носителями лямблиоза, а мухи и тараканы — переносчиками.

Лямблиоз сопровождает целый ряд симптомов: боли в животе, головные боли, жидкий стул, снижение аппетита, потеря веса, недомогание и другие.

При лечении болезни врач прописывает заболевшему не только лекарства против возбудителя, но и диету, предусматривающую отказ от употребления жареного и сладкого, снижения количества углеводной пищи.

Спикер Петросовета напомнила о важности соблюдения гигиены для того, чтобы не допустить повторного заболевания.