Спикер парламента Карелии рассказал, кому и как могут повысить стипендии в Карелии

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал об увеличении размера именных стипендий республики.

Законопроект об увеличении размера именных стипендий Республики Карелия в Заксобрание внес губернатор Артур Парфенчиков. Об этом сообщил в соцсети спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

С 1 сентября этого года именные стипендии Республики Карелия предлагается установить в следующем размере: аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся по образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, — 3000 рублей (сейчас 1200 рублей); студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, — 2800 рублей (сейчас 1000 рублей); студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования — программам подготовки специалистов среднего звена, — 2500 рублей (сейчас 900 рублей); студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования — программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, — 2000 рублей (сейчас 800 рублей).

«Законопроект будет рассмотрен в январе комитетом по образованию, культуре, спорту и молодежной политике и на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия. Уверен, коллеги-депутаты поддержат эту важную инициативу», — заявил Шандалович.

Именные стипендии назначаются студентам очной формы обучения, достигшим особых успехов в учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, спортивных достижениях, социально значимой и общественной деятельности.