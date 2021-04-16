Спикер парламента Карелии собирается участвовать в выборах депутатов Госдумы

Председатель Законодательного Собрания, секретарь Карельского регионального отделения "Единой России" Элиссан Шандалович подал документы для участия в предварительном партийном голосовании для выдвижения кандидатов в Госдуму.

По его словам, если жители Карелии доверят ему представлять их интересы в Государственной Думе, он будет делать все, чтобы выполнить наказы избирателей. Одной из основных задач Шандалович назвал борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Сам спикер, имеющий многолетний врачебный опыт, трудится по выходным в "красной зоне" Медвежьегорской ЦРБ.

"Как врач я знаю, как трудно люди восстанавливают здоровье после перенесенной инфекции. Поэтому обязательно надо на федеральном уровне разработать комплексную программу медицинской реабилитации для таких пациентов. И, конечно, пандемия еще раз показала, что развитие здравоохранения должно быть безусловным приоритетом", — пояснил председатель парламента.

С просьбой выдвинуть свою кандидатуру на праймериз к Шандаловичу обратились представители ветеранских организаций. Среди них – руководитель Совета ветеранов республики Николай Черненко и председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Вера Ермакова. Они, в частности, отметили, что Элиссан Шандалович стал одним из главных инициаторов регионального законопроекта о детях войны, который предусматривает дополнительные социальные гарантии жителям Карелии, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

После принятия республиканского закона предстоит большая работа с федеральным центром по дальнейшему продвижению мер поддержки не только детей войны, но и тружеников тыла, иных категорий граждан, которые нуждаются в особом внимании и заботе государства. Этой работой обещает заняться Шандалович, если его изберут в Госдуму.

"Мы обязательно окажем Элиссану Владимировичу поддержку. Он слышит нас, представителей ветеранских организаций, учитывает наши инициативы и предложения. Уверен, что он точно так же будет слышать нас и отстаивать интересы всех жителей Карелии в Государственной Думе", — сказал Николай Черненко.

Комментируя свое решение принять участие в предварительном голосовании, Элиссан Шандалович поблагодарил ветеранов за оказанное ему доверие.

"Для меня это высочайшая ответственность. Я испытываю глубокое уважение и благодарность к поколению, которое вынесло на своих плечах тяготы военных и послевоенных лет, восстанавливало страну. Многих наших ветеранов знаю лично, со многими постоянно общаюсь. Они всегда были и остаются для меня примером того, как нужно жить и трудиться на благо своего края и своей страны – не жалея сил, с огромной самоотдачей", — сказал спикер карельского парламента.

Также он добавил, что Карелия – это северный регион с непростыми природными условиями.

"Северянам нужны дополнительная поддержка, дополнительные социальные преференции: чтобы люди стремились здесь жить, работать, растить детей, чтобы молодежь не покидала наш край. Этого можно добиться, только если мы будем строить современное жилье, детские сады, школы, спортивные объекты, создавать новые производства, рабочие места с достойной зарплатой. Уникальные возможности для решения этих задач открывают федеральные программы развития северных территорий, и прежде всего программа развития Арктики. Мы должны в течение ближайших лет максимально использовать этот новый инструмент – он может и должен стать локомотивом для социально-экономического развития всей республики. Для этого, безусловно, надо очень активно отстаивать на федеральном уровне наше участие, защищать и продвигать наши инициативы. Минувший год доказал: мы умеем объединять усилия. Я хотел бы еще раз поблагодарить медицинских работников, волонтеров, которые помогают землякам, всех жителей республики. Вместе мы пережили непростой год, справились, выдержали. И обязательно справимся с любыми другими задачами и проблемами, добьемся, чтобы наша любимая Карелия стала по-настоящему привлекательной и комфортной для жизни", — сказал Шандалович.