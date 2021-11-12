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Спикер Петросовета Дрейзис оценила «умелость рук и полет фантазии» участников новогоднего конкурса

Новости. Общество
09:38, 29 Декабря 2021
фото: Надежда Дрейзис / ВК

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Председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис оценила итоги конкурса авторской игрушки «Новогодняя сказка» и загадала желание.

Надежда Дрейзис впечатлена результатами конкурса авторской игрушки «Новогодняя сказка», который состоялся в Петрозаводске. Об этом спикер городского парламента сообщила в соцсети. Она рассказала о елке на Онежской набережной, которую украсили авторскими игрушками.

«Из поступивших на конкурс сотен работ выбрали около 200 лучших игрушек. Но и из этих лучших работ были отобраны самые красивые украшения, которые стали победителями в различных номинациях. На торжественной церемонии их отметили ценными призами. Гран-при же завоевала команда подготовительной группы „Детского сада № 102“. Коллективная работа „Школа Снеговиков в Дедморозовке“ изготавливалась несколько недель. Инициативу детей и педагогов с удовольствием поддержали семьи. Умелость рук и полет фантазии были оценены по достоинству. Престижной стала и номинация „Приз мэра“. Победу в ней одержала семейная команда Анастасии и Анны Кабонен. Игрушку „Новогодняя ротонда“ выбрал сам Глава города Владимир Любарский», — сообщила Дрейзис.

Председатель горсовета также заявила, что сама создает елочные украшения дома.

«Мы с дочерью уже на протяжении нескольких лет в канун Нового года изготавливаем своими руками новогодние игрушки, которыми потом украшаем ёлку в доме. Поэтому я не только поздравила с наступающими праздниками победителей и участников „Новогодней игрушки“, но и загадала желание, чтобы этот конкурс превратился в нашем городе в культурную традицию», — заявила она.

Ранее председатель Петросовета Надежда Дрейзис назвала любимые жанры кино.

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