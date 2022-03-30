Спикер Заксобрания Элиссан Шандалович вручил нагрудные знаки «Дети войны в Республике Карелия»

В Законодательном собрании Карелии состоялась церемония вручения нагрудных знаков «Дети войны в Республике Карелия», которую провел спикер парламента Элиссан Шандалович.

Элиссан Шандалович вручил нагрудные знаки «Дети войны в Республике Карелия» бывшему вице-спикеру Законодательного Собрания Валерию Тольскому и экс-депутату Палаты Представителей Республики Карелия Виктору Пладову. Об этом сообщил в соцсети спикер карельского парламента.

«Валерий Анатольевич Тольский и Виктор Александрович Пладов — хорошо знакомые многим и очень уважаемые люди, которые внесли значительный вклад в развитие парламента Карелии и республики в целом. Валерий Тольский в прошлом — вице-спикер Законодательного Собрания IV созыва, долгое время возглавлял ГТРК „Карелия“, Виктор Пладов — депутат Палаты Представителей Республики Карелия II созыва, более полувека трудился в лесной отрасли республик, пройдя путь от рабочего до генерального директора „Кареллеспрома“. С гордостью вручил Валерию Анатольевичу и Виктору Александровичу удостоверения и нагрудные знаки „Дети войны в Республике Карелия“», — заявил Элиссан Шандалович.

Напомним, в июне 2021 года карельские парламентарии приняли Закон «О детях войны в Республике Карелия». Документ устанавливает особый статус и меры поддержки для жителей Карелии, которые родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.